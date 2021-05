Elfyn Evans remporte le Rallye du Portugal

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) a remporté le Rallye du Portugal, quatrième manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), dimanche, à Fafe. Evans a devancé l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) et son équipier français Sébastien Ogier (Toyota), qui reste en tête du championnat. Thierry Neuville (Hyundai), qui ne roulait plus pour le classement après son abandon de vendredi, a pris la deuxième place de le Power Stage à Fafe, décrochant 4 points pour le championnat.

En tête samedi soir, Evans a conforté sa première place dimanche en se montrant le plus rapide sur les deux spéciales de Felgueiras (9,18 km) et sur celle de Montim (8,75 km). Seul Neuville avait brisé sa domination en s'adjugeant le scratch de la première spéciale de Fafe (11,18 km), également théâtre de la Power Stage. Lors de celle-ci, qui rapporte 5 points au vainqueur, l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), victime d'un bris de suspension samedi alors qu'il se trouvait en tête, s'est montré le plus rapide devant Neuville et Ogier, Evans, contrôlant la situation avec le 5e chrono.

Evans s'impose avec 28.3 d'avance sur Sordo et 1:23.6 sur Ogier. Le Français Adrien Fourmaux et son copilote belge Renaud Jamoul (M-Sport Ford) prennent la sixième place à 5:03.4. Au classement du championnat, Ogier reste en tête avec 79 points, mais voit Evans se rapprocher à deux longueurs. Neuville est troisième avec 57 points, devant Tänak (45 points). La prochaine manche se tiendra du 3 au 6 juin en Sardaigne.