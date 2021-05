Deuxième titre de l'année pour Stefanos Tsitsipas

(Belga) Stefanos Tsitsipas a ajouté le tournoi de Lyon à son palmarès. Le Grec, 5e mondial et tête de série N.2, s'est imposé 6-3, 6-3 en 1 heure et 9 minutes face au Britannique Cameron Norrie (ATP 69) dimanche en finale de cette épreuve ATP 250 sur terre battue dotée de 419.470 euros.

Stefanos Tsitsipas, 22 ans, a enlevé dimanche le 7e titre de sa carrière et le second en 2021 après son succès au Masters 1000 de Monte-Carlo le mois dernier. Tombeur de l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 4/N.1) en quarts de finale, Cameron Norrie disputait quant à lui sa 3e finale sur le circuit ATP, après celles perdues en 2019.à Auckland (dur) et le mois passé sur la terre battue d'Estoril. (Belga)