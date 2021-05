Gabriel De Coster et Janina Kriesinger dominent les tests de sélection en kayak slalom

(Belga) Gabriel De Coster et Janina Kriesinger se sont montrés les plus rapides de la journée test de sélection des athlètes ambitionnant de représenter la Belgique aux compétitions internationales de canoë-kayak slalom, dimanche au Mava Club Sauheid, à Angleur.

Kriesinger a remporté les 2 runs de K1 de la catégorie dames et espoirs sur les eaux de l'Ourthe, devançant à chaque fois Alina Rassel et Elorri Erdois. Cette dernière est restée sans concurrence en C1. Gabriel, en l'absence de Mathieur Doby, s'est lui imposé chez les messieurs et les espoirs en K1 devant Victor Hennin et Maxime Aubertin en matinée, avant de récidiver l'après-midi devant les mêmes kayakistes mais en ordre inversé. Les trois premiers de chaque catégorie intégraient l'équipe nationale de canoë-kayak en vue des rendez-vous internationaux à venir. Chez les juniors, Mathys Maniet, Martin Gomez et Pierre-Olivier Dubois ont décroché leur sélection en K1. (Belga)