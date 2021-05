Ligue 1 - Lille champion de France pour la 4e fois de son histoire

(Belga) Lille a été sacré champion de France au terme de la 38e et dernière journée de Ligue 1 dimanche. Les Lillois décrochent le quatrième titre de leur histoire, le premier depuis 2011.

En tête avant le début de la rencontre avec un point d'avance sur le PSG, Lille était dans l'obligation de s'imposer à Angers pour être sacré. Les Lillois n'ont pas tremblé et se sont imposés 1-2 grâce à des buts de l'ancien Gantois Jonathan David (10e) et Burak Yilmaz (45e+1). Le but de Fulgini (90e+2) ne changeait rien à l'issue de la rencontre. Les Nordistes remportent leur quatrième titre de champion de France, le premier depuis 2011 avec un certain Eden Hazard dans leurs rangs. Le PSG, qui avait enchaîné trois titres de rang, devra encore attendre pour soulever son 10e titre de champion malgré sa victoire 0-2 à Brest avec un but contre son camp de Faivre (37e) et un but de Mbappé (71e), élu meilleur joueur de la saison. (Belga)