Footballeur pro de l'année - Holzhauser, Lang ou Onuachu succèdera lundi à Vanaken au palmarès du Footballeur pro

(Belga) La Pro League remettra ses prix ce lundi soir à l'occasion de son traditionnel gala, organisé à l'hôtel JAM, à Bruxelles. L'Autrichien Raphael Holzhauser (Beerschot), le Néerlandais Noa Lang (Club Bruges) et le Nigérian Paul Onuachu (Genk) sont les trois finalistes au titre de Footballeur pro de l'année, le trophée le plus prestigieux qui sera remis durant la soirée.

Rapha Holzhauser a été l'artisan de la très belle première moitié de saison du Beerschot, un temps en tête malgré son statut de promu. Le gaucher autrichien, 16 buts et 16 assists en 34 matches, y a grandement participé. Noa Lang a brillé pour sa première saison en Belgique. Arrivé en provenance de l'Ajax, l'élégant milieu de terrain offensif de 21 ans a compilé 16 buts et 11 assists toutes compétitions confondues avec les Brugeois, dont il est d'ailleurs le meilleur buteur. Lang, au centre des débats à la suite d'une vidéo dans laquelle il entonne un chant antisémite après la fête du titre brugeois, a aussi été nommé pour le prix d'Espoir de l'année, en compagnie de son équipier brugeois Charles De Ketelaere et de l'Anderlechtois Anouar Ait el Hadj. Enfin, Onuachu a lui inscrit la bagatelle de 33 buts cette saison avec le Racing Genk. Si les Limbourgeois sont deuxièmes derrière le Club Bruges, ils le doivent en partie à leur grand attaquant de 26 ans. La Pro League décernera aussi le prix de Footballeur de l'année en 1B. Les nominés sont Georges Mikautadze (RFC Seraing), meilleur buteur de la série avec 19 buts, Marlos Moreno (Lommel SK) et Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise). Ce dernier a notamment permis à l'Union de décrocher le titre et de retrouver l'élite, grâce à ses 19 buts et 7 assists. Chez les dames, les trois nommées sont Laura Deloose et Laura De Neve, équipières chez les championnes de Belgique du RSC Anderlecht, ainsi que Marie Minnaert (Club YLA). Le Gala de la Pro League n'avait pu se tenir l'an passé. En 2019, Hans Vanaken (Club Bruges) avait été sacré Footballeur Pro pour la deuxième année consécutive. Philippe Clement, qui s'apprêtait à remporter le titre avec Genk et qui en a conquis deux autres avec le Club Bruges, avait été sacré chez les entraîneurs. (Belga)