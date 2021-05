Classement WTA - Elise Mertens reste 15e d'un classement inchangé

(Belga) Elise Mertens occupe toujours la 15e position du classement mondial des joueuses de tennis publié lundi par la WTA.

Alors que se profile Roland-Garros, dont les qualifications débutent lundi et le tableau principal dimanche, le classement est inchangé en ce qui concerne les premières positions, le premier changement étant le gain de cinq places de l'Américaine Cori Gauff, victorieuse du tournoi de Parme samedi et désormais 25e. L'Australienne Ashleigh Barty reste en tête devant la Japonaise Naomi Osaka, la Roumaine Simona Halep, la Biélorusse Aryna Sabalenka et l'Américaine Sofia Kenin. Position inchangée aussi pour Alison Van Uytvanck (67e) et Kirsten Flipkens (92e), tandis que Greet Minnen (125e) recule d'un rang et qu'Ysaline Bonaventure (126e) en gagne un. Elise Mertens reste deuxième au classement du double, derrière la Française Kristina Mladenovic. (Belga)