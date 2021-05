Le PSG contraint de vendre Kylian Mbappé cet été? La réponse du président Nasser Al-Khelaïfi

"Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain, il va le rester à 100%", a assuré le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, dimanche à Brest après la 38e et dernière journée de Ligue 1.



"Ne vous inquiétez pas, laissez-nous travailler, il est parisien, il est français, il adore Paris", a ajouté le dirigeant qatarien quand il lui a été demandé si le club devrait transférer Mbappé cet été s'il ne prolongeait pas son contrat, qui se termine en juin 2022, au risque de partir libre la saison suivante.



Le président s'exprimait en marge de la 38e et dernière journée de Ligue 1, où le PSG a gagné à Brest (2-0) mais termine 2e de L1 derrière Lille.



Mais "dire que cette saison est un échec, non", a insisté Al-Khelaïfi. "Lille a mérité son titre, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour l'éviter, mais je ne pense pas que cette saison soit un échec", a-t-il ajouté.



"On est déçu de n'avoir pas gagné le championnat, mais on a été en demi-finale" de la Ligue des champions, contre Manchester City (2-1/2-0), on a gagné la Coupe (de France) aussi, mais il y a beaucoup de choses positives, n'oublions pas qu'on a battu Manchester United, Barcelone et le Bayern Munich", a poursuivi le dirigeant.



Il a également tenu à "féliciter Lille, qui a fait une très bonne saison, on est fair play".



"Cette saison a été très compliquée pour nous avec le Covid, avec la Ligue des champions jouée tard, et le manque de préparation", a-t-il ajouté.



"C'est vrai, si on veut gagner le championnat on ne doit jamais perdre huit matches" en Ligue 1, a-t-il encore admis. Mais chaque année on me dit que c'est facile la Ligue 1, et cette année elle n'était pas facile du tout, c'était très serré".



"Il faut retenir la leçon de cette année, il y a besoin d'être vraiment costaud à chaque match", a conclu le dirigeant avant de "remercier" son directeur sportif, Leonardo, qui "a fait beaucoup de très bon travail depuis deux ans".