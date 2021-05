La prochaine Supercoupe d'Italie de nouveau en Arabie saoudite

La prochaine édition de la Supercoupe d'Italie, qui opposera le champion l'Inter Milan au vainqueur de la Coupe d'Italie la Juventus Turin, aura de nouveau lieu en Arabie saoudite, comme en 2018 et 2019, a annoncé la Ligue italienne.

"La prochaine Supercoupe aura lieu en Arabie saoudite, avec du public, comme prévu dans notre contrat", a expliqué sur RadioUno le président de la Ligue Paolo Dal Pino, après que l'édition 2020 a eu lieu en janvier dernier en Italie, en raison de la pandémie. L'organisation des éditions 2018 et 2019 de la Supercoupe en Arabie saoudite avait suscité de nombreuses contestations en Italie, sur la question du respect des droits humains et des droits des femmes dans le royaume. "C'est un contrat signé il y a deux ou trois ans, quand je n'étais pas en poste", a fait valoir le dirigeant. "Il y a une relation de collaboration intense entre notre fédération et celle d'Arabie saoudite, avec des discussions sur le football féminin, il y a eu plusieurs rencontres avec eux, précisément pour aller dans une direction d'ouverture aux droits humains", a-t-il ajouté, ne souhaitant pas "entrer davantage dans ce thème". Aucune date n'a encore été fixée, mais cette Supercoupe pourrait avoir lieu en janvier 2022, selon des médias italiens.