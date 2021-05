Thomas De Gendt contraint à l'abandon au Tour d'Italie: "Avec les larmes, je dois dire au revoir au Giro"

Thomas De Gendt n'a pas pris le départ de la 16e étape du Tour d'Italie, lundi. Le coureur de Lotto Soudal souffre d'une blessure au genou.



"Avec les larmes aux yeux et la douleur au genou, je dois dire au revoir au Giro", a écrit De Gendt sur Twitter. "Je n'ai pas pu concourir à mon niveau normal au cours des deux dernières semaines et il n'y a pas eu d'amélioration. C'était la seule décision qui pouvait être prise en ce moment. Je suis désolé de laisser mes deux coéquipiers." Seuls Stefano Oldani et Harm Vanhoucke sont encore en course pour l'équipe Lotto Soudal. La 16e étape du Giro mène le peloton de Sacile à Cortina d'Ampezzo. Le parcours a été modifié et raccourci en raison des mauvaises conditions météo.