Sergio Ramos, pas sélectionné pour l'Euro 2020, réagit: "Je me suis battu et j’ai travaillé chaque jour"

Sergio Ramos est le grand absent de la sélection espagnole pour l'Euro, dévoilée lundi par le sélectionneur Luis Enrique. Sur les réseaux sociaux, le défenseur, recordman de sélections avec la 'Roja', a confié que "cela fait mal de ne pas représenter son pays", mais qu'il valait mieux, pour lui, "se reposer, bien récupérer" après une saison perturbée par les blessures.



"Après quelques mois difficiles et une saison atypique, différente de tout ce que j'ai connu dans ma carrière, l'Euro arrive lui aussi", a écrit Ramos sur Instagram. "Je me suis battu et j'ai travaillé tous les jours, corps et âme, pour pouvoir atteindre les 100 pour-cent avec le Real Madrid et l'équipe nationale, mais les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait."

"Cela me fait mal de ne pas pouvoir aider davantage mon équipe et de ne pas pouvoir défendre les couleurs de l'Espagne, mais, dans ce cas, il vaut mieux se reposer, bien récupérer, et revenir l'année prochaine, comme nous l'avons toujours fait", poursuit le joueur du Real Madrid. "Cela fait mal de ne pas représenter son pays, mais il faut être honnête et sincère. Je souhaite bonne chance à tous mes équipiers et j'espère que nous vivrons un grand Euro. Je vous encouragerai."

Ramos, 35 ans, a été absent pour cause de blessure durant presque toute la fin de saison avec le Real Madrid: il n'a joué que cinq matches avec son équipe en 2021. Il a été blessé à la cuisse droite, au mollet gauche, a contracté le Covid-19 et, dernièrement, il a été touché aux ischio-jambiers gauches. Ramos a porté le maillot de la sélection à 180 reprises. Il a remporté l'Euro en 2008 et 2012 et la Coupe du monde 2010.

La liste de l'Espagne pour l'Euro (11 juin - 11 juillet) :

Gardiens: David De Gea (Manchester United/Ang), Robert Sanchez (Brighton/Ang), Unai Simon (Athletic Bilbao)

Défenseurs: Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Leeds United/Ang), Aymeric Laporte (Manchester City/Ang), Eric Garcia (Manchester City/Ang), José Luis Gaya (Valencia), Cesar Azpilicueta (Chelsea/Ang), Jordi Alba (FC Barcelona)

Milieux de terrain: Sergio Busquets (FC Barcelona), Koke (Atlético Madrid), Thiago Alcantara (Liverpool/Ang), Rodri (Manchester City/Ang), Fabian Ruiz (Napoli/Ita), Pedri (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atlético Madrid)

Attaquants: Alvaro Morata (Juventus/Ita), Gerard Moreno (Villarreal), Adama Traore (Wolverhampton Wanderers/Ang), Ferran Torres (Manchester City/Ang), Dani Olmo (RB Leipzig/All), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pablo Sarabia (PSG/Fra)

Sélectionneur: Luis Enrique