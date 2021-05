Pro League Awards: Onuachu sacré Footballeur pro de l'année, De Neve Joueuse de l'année, découvrez le palmarès

Paul Onuachu (Genk) a été élu Footballeur pro de l'année lundi lors du gala de la Pro League, l'instance du football professionnel belge, au JAM Hotel à Bruxelles.

Meilleur buteur de la saison avec 33 buts au compteur, l'attaquant nigérian a formé un trio de feu chez les Limbourgeois avec Théo Bongonda et Junya Ito. Âgé de 26 ans, Onuachu a permis à Genk d'arracher la 2e place et terminer à hauteur du Club Bruges, champion, après des playoffs excellents (16/18). Le Nigérian succède au palmarès à Hans Vanaken (Club Bruges). Noa Lang (Club Bruges) et Raphael Holzhauser (Beerschot) étaient les deux autres nominés.

Laura De Neve remporte le prix de Joueuse de l'année

Laura De Neve a été élue Joueuse de l'Année. La joueuse d'Anderlecht a décroché cette saison le titre de champion de Belgique avec le RSC Anderlecht. Le club bruxellois a remporté son 8e titre national, le quatrième de rang. Laura Deloose (RSC Anderlecht) et Marie Minnaert (Club YLA) étaient également nominées pour ce prix.

Alexander Blessin élu Entraîneur de l'année

Alexander Blessin (Ostende) a reçu le prix de l''Entraîneur de l'année lundi au gala de la Pro League, l'instance du football professionnel belge, organisé au JAM Hotel à Bruxelles.

Blessin, 47 ans, était arrivé chez les Côtiers en début de saison en provenance de Lepizig où il entraînait les U19. Il avait permis à Ostende de terminer à la 5e place de phase classique. Le club côtier a ensuite terminé à la 3e place dans les Europe playoffs remportés par La Gantoise. L'Allemand succède au palmarès à Philippe Clement (Club Bruges) qui était un des deux autres nominés avec Vincent Kompany (RSC Anderlecht).

Steven Defour récompensé pour l'ensemble de sa carrière

Steven Defour a reçu le Lifetime Achievment Award lors du gala de la Pro League.

Defour, 33 ans, avait annoncé en avril dernier qu'il mettait un terme à sa carrière à la fin de la saison. Passé par Genk le Standard, Anderlecht et l'Antwerp mais aussi Porto et Burnley, Defour défendait les couleurs de Malines cette saison. Il compte également 50 caps avec les Diables Rouges.

Dante Vanzeir élu Joueur de l'année en D1B

Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise) s'est vu décerner le prix de Joueur de l'année en 1B Pro League.

Auteur de 19 buts cette saison, Vanzeir a joué un grand rôle dans la fantastique saison de l'Union Saint-Gilloise. Champion de D1B, le club bruxellois retrouvera l'élite du football belge la saison prochaine après 48 ans d'absence. Vanzeir, 22 ans, succède à un ancien unioniste au palmarès en la personne de Percy Tau. Georges Mikautadze (Seraing) et Marlos Moreno (Lommel) étaient les deux autres nominés pour ce prix.

Jonathan Lardot récompensé par le titre d'Arbitre de l'année

Jonathan Lardot a reçu le trophée de l'Arbitre de l'année. Nicolas Laforge et Lawrence Visser étaient les deux autres nominés pour ce prix. Lardot succède à Erik Lambrechts qui avait été récompensé en 2019. L'arbitre de 37 ans avait déjà reçu le prix au terme de la saison 2017-2018.

Noa Lang remporte le prix de l'Espoir de l'année

Noa Lang (Club Bruges) a remporté le trophée de l'Espoir de l'année en Jupiler Pro League. Le Néerlandais a devancé son équipier Charles De Ketelaere et Anouar Ait El Hadj (RSC Anderlecht).

Egalement nominé pour le titre du Footballeur pro de l'année, Lang a été un des hommes du titre des Brugeois avec 16 buts et 11 assists toutes compétitions confondues avec les Brugeois. Il succède au palmarès à Yari Verschaeren (RSC Anderlecht) qui avait été élu en 2019.