Lukaku en Serie A, Mbappé en Ligue 1: voici les meilleurs 11 pour chaque championnat

Avec la conclusion des championnats du Big-5, l'Observatoire du football CIES a présenté les meilleurs 11 pour chaque championnat. Les joueurs ont été sélectionnés selon leur index de performance CIES pour la saison, développé à partir des données OptaPro. Seuls les footballeurs alignés pendant au moins deux tiers des minutes de championnat ont été inclus dans les formations.

La formation sélectionnée pour la Ligue 1 voit Kylian Mbappé en pointe, supporté par Memphis Depay et, sur les ailes, Romain Faivre et Farid Boulaya. Au milieu, il y a Aurélien Tchouaméni et Benjamin André, tandis que la défense se compose de Maxwel Cornet, Presnel Kimpembe, José Fonte et Zaki Çelik, avec un quatrième joueur lillois au but: Mike Maignan.

Cinq joueurs de Manchester City, mais pas Kevin De Bruyne(!) forment le onze idéal en Premier League anglaise (Ederson Moraes, Rubén Dias, João Cancelo, Rodri Hernández et Raheem Sterling), complémentés par deux de Manchester United (Victor Lindelöf et Bruno Fernandes), Andrew Robertson (Liverpool), Granit Xhaka (Arsenal), Mason Mount (Chelsea) et Harry Kane (Tottenham).

En Serie A, l'équipe est dominée par six joueurs de l'Inter Milan dont Romelu Lukaku, en pointe. Derrière le Diable Rouge se trouvent Lorenzo Inisgne (Naples) et Domenico Berardi (Sassuolo). A noter que Cristiano Ronaldo ni aucun joueur de la Juventus ne figure dans ce Onze Idéal.

L'Allemagne est assez équilibrée, même si, évidemment, le Bayern truste les meilleures positions, notamment avec le serai buteur Robert Lewandowski ou le gardien légendaire Manuel Neuer.

L'Atlético Madrid, championne, place seulement trois de ses joueurs, mais non des moindres: Jan Oblak, Koke et Luis Suarez. Pas de trace, étonnamment, du Diable Rouge Yannick Carrasco. Malgré leur saison difficile, le Real et le Barça sont représentés par Modric, Benzema, Lenglet, de Jong et l'inévitable Messi.