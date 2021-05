Mercato: où en est-on dans le feuilleton Mbappé?

L'attaquant français de 22 ans n'a toujours pas annoncé s'il prolongeait son contrat dans la capitale ou pas. Si nombre d'observateurs le voient sur le départ, certains avancent d'autres arguments en faveur du Paris Saint-Germain.

Le feuilleton s'étire. Jusqu'à quand ? Au premier match des Bleus dans l'Euro face à l'Allemagne, le mardi 15 juin (21h), histoire d'avoir l'esprit libéré ? Pas plus que dans l'interview accordée à TF1 en début de semaine, Kylian Mbappé n'a fait part de sa décision concernant son avenir en club, dimanche 23 mai dans un entretien accordé à Laure Boulleau dans le cadre du Canal Football Club.

Son ancienne consœur au PSG a d'ailleurs d'emblée de ne pas lui poser directement la question : alors, prolongation ou pas avec Paris cet été, à un an de la fin de son contrat, ou départ vers un club étranger ? L'ancienne footballeuse a tout de même fait dire à l'attaquant de 22 ans que "ce que je veux, c'est gagner, sentir que je peux gagner, dans un projet qui est solide autour de moi. Le projet sportif est primordial".

Auteur de son 27e but en Ligue 1 sur la pelouse de Brest, son 42e en 47 matches toutes compétitions confondues, Mbappé a ensuite reçu les trophées de meilleur joueur et meilleur buteur de la saison. Un peu plus loin, le président Nasser Al-Khelaïfi assurait que son prodige "va rester à 100%. Ne vous inquiétez pas, laissez-nous travailler". Le mystère n'est pour autant aucunement levé.

L'avenir du natif de Bondy dépend-il uniquement, réellement, de garanties sur l'effectif pour la saison prochaine et celles à venir ? Bluffe-t-il ? Certains observateurs voient dans ses multiples remerciements au club parisien, qu'il a rejoint en août 2017 dans la foulée de Neymar, la même communication qu'avant son départ de Monaco.

Paris a des arguments, vraiment?

Pour d'autres, il restera, puisque d'une part le Real Madrid n'aura pas les moyens de se l'offrir, estiment-ils, que d'autre part Zinédine Zidane serait sur le départ, qu'enfin aucun autre club ne peut non plus lui garantir la victoire tant attendue en Ligue des champions, chemin possible vers la conquête du Ballon d'Or.

Le mercato estival s'ouvre le 9 juin. Paris espère a sur le papier besoin de latéraux, d'un renfort de poids au milieu, voire en attaque. Le chantier concerne toutes les lignes. "On va améliorer l'équipe, a poursuivi Al-Khelaïfi. On a besoin de la développer. Notre projet est ambitieux, et cela ne démarre pas uniquement pour la saison prochaine".

Au front, le directeur sportif Leonardo doit allier la nécessité de construire un effectif cohérent, à celle d'attirer des noms prestigieux, la marque de fabrique du propriétaire qatarien du PSG. Lionel Messi, Sergio Ramos, et même Robert Lewandowski... La saison n'était pas terminée que la presse se faisait l'écho de l'intérêt du club pour ces superstars.

En attendant, Neymar, Angel Di Maria, Julian Draxler, Juan Bernat et Keylor Navas ont prolongé leur bail. Mbappé semble en position de force face à son club. S'il refuse de prolonger, Paris devra le vendre cet été pour ne pas le laisser filer libre, et donc sans aucune indemnité de transfert, à compter du 1er janvier prochain.