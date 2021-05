Ligue des Nations de volley dames - Les Yellow Tigers s'inclinent face aux Pays-Bas en ouverture

(Belga) La Belgique (FIVB 14) s'est inclinée 3 sets à 0 face aux Pays-Bas (FIVB 11), mardi, à Rimini (Italie) dans son premier match de la Ligue des Nations féminine de volley. Les sets se sont achevés 25-21, 25-19 et 25-18.

Les Yellow Tigers affronteront la Russie (FIVB 8) mercredi (15h) et l'Allemagne (FIVB 12) jeudi (10h) durant cette première semaine de compétition. Quinze journées figurent au programme du premier tour. Annulée l'an passé, la Ligue des Nations se joue cette année dans la bulle de Rimini et non dans différents pays comme c'était le cas lors des deux premières éditions. En 2018, les Belges s'étaient classées 13e, sur 16, de la première édition. L'année suivante, avec une septième place, elles avaient manqué de peu une place pour le tour final. Cette année, il n'y a pas de tour final à six, mais des demi-finales pour le top-4. Les Etats-Unis ont remporté les deux premières éditions de ce tournoi. (Belga)