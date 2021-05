Mercato: ça va bouger à Anderlecht!

A peine la 4e place du championnat en poche, Anderlecht doit déjà penser à la saison prochaine. Et de ce point de vue là, l'été sera agité du côté de Bruxelles tant dans le sens des départs que des arrivées.

L'intérêt de la 6e et dernière journée des Champions Playoffs était concentré sur la troisième place qui finalement est revenue à l'Antwerp vainqueur 1-0 d'Anderlecht, qui disputera la toute nouvelle Europa Conference League la saison prochaine.

Mais avec quel noyau? Selon la DH, plusieurs joueurs vont quitter le club dans les semaines futures. Le défenseur Matt Miazga et l'attaquant allemand Lukas Nmecha seront difficiles à conserver. Prêtés un an, ils devraient voler vers d'autres cieux. Abdoulaye Diaby et Warner Hahn arrivent en fin de contrat au 30 juin et ne seront, eux, pas prolongés. Le quotidien francophone avance encore que ces joueurs seront poussés vers la sortie afin de dégager un peu de cash et d'alléger la masse salariale: Wellenreuther, Cobbau, Bakkali, Makarenko, Bundu, Sanneh, Vranjes, Zulj, Vlap.

Sans compter l'épineux cas Adrien Trebel. Le Français est utile sportivement, mais son énorme salaire plombe la trésorerie anderlechtoise.

Enfin, certains joueurs voudront partir relever un nouveau défi. Yari Verschaeren, qui n'a pas encore prolongé, pourrait partir cet été pour éviter de le voir libre l'année prochaine. Sambi Lokonga et Murillo pourraient aussi être tentés de faire un pas en avant dans leur carrière.

Au niveau des arrivées, Lior Refaelov a déjà signé en provenance de l'Antwerp. Mais au vu du nombre de départs, il faudra faire plus que renforcer l'effectif de Vincent Kompany. Premier nom cité dans la presse spécialisée, celui du milieu de terrain argentin Federico Navarro (21 ans, CA Talleres).