Jupiler Pro League: stades non-fumeurs à partir de la saison prochaine

(Belga) Il sera toujours interdit de fumer dans les stades belges à partir de la saison prochaine, a indiqué la Pro League mardi.

L'interdiction de fumer avait été introduite en septembre 2020 en raison de l'obligation du port du masque. Mardi, l'Assemblée générale de la Pro League a approuvé une proposition visant à rendre permanente et générale l'interdiction de fumer. Les stades de D1A et D1B seront donc non-fumeurs à partir de la saison prochaine. C'est déjà le cas pour les matches des Diables Rouges et de Coupe de Belgique. La Pro League "aidera les clubs à mettre en ?uvre cette politique dans tous les stades". (Belga)