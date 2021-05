Romelu Lukaku rend un vibrant hommage à Antonio Conte, qui vient de quitter l'Inter Milan (photos)

Romelu Lukaku est orphelin d'Antonio Conte. L'entraîneur italien n'est plus à la tête de l'Inter Milan malgré le titre glané en Italie. C'est une fameuse mauvaise nouvelle pour Lukaku, qui avait trouvé en lui un mentor idéal.

Romelu Lukaku et Antonio Conte, c'est terminé. L'entraîneur italien a quitté son poste à l'Inter Milan et va dorénavant voguer vers de nouveaux horizons. L'Inter a confirmé l'information hier, ce qui laisse un grand vide pour le Diable Rouge.

Sous ses ordres, Lukaku avait continué à progresser de façon spectaculaire, devenant une machine offensive de référence en Europe. Il avait notamment joué un très grand rôle dans le titre obtenu cette saison. Cette entente, Lukaku l'a abordé dans un joli message d'adieu, posté sur Instagram dans la foulée de l'annonce. "En 2014, nous nous sommes parlés pour la première fois et nous avons toujours eu un lien depuis", a écrit le Diable Rouge. "Nous avons eu de nombreux moments pour travailler ensemble mais seul Dieu sait pourquoi cela n’est jamais arrivé plus tôt. Vous êtes arrivé au bon moment et vous m’avez fondamentalement changé en tant que joueur, vous m’avez rendu encore plus fort mentalement et, plus important encore, nous avons gagné ensemble ! Gagner, c’est tout ce qui compte pour vous et je suis heureux de vous avoir eu comme coach. Je garderai vos principes pour le reste de ma carrière (préparation physique, mentale et juste la volonté de gagner…). C’était un plaisir de jouer pour vous ! Merci pour tout ce que vous avez fait. Je vous dois beaucoup…", a-t-il ensuite poursuivi.

Le club italien cherche à récupérer 100 millions d'euros sur les transferts de cet été. Pour y arriver, une vente de Lukaku est évoquée, avec un possible retour en Angleterre. Mais cela est encore très loin d'être bouclé.