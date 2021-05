Roberto Martinez est convoité: après Tottenham, le Barça voudrait le recruter

L'avenir de Roberto Martinez pourrait se dessiner loin des bases belges. Le sélectionneur des Diables Rouges, on le sait, intéresse plusieurs clubs à la recherche d'un nouveau souffle. Dans le lot, les Spurs de Tottenham, qui seraient déjà en négociation avec lui.

Mais Sport nous apprend ce matin que le FC Barcelone ne lâche pas non plus le morceau. Par le passé, le club a déjà envisagé de débaucher l'Espagnol, qui ne serait pas insensible. Le Barça ne croirait plus en Ronald Koeman et espère trouver un accord avec Xavi. Si tel n'est pas le cas, ESPN affirme que Roberto Martinez fait partie des cibles privilégiées.

Cela confirme une chose: il va falloir être persuasif pour conserver notre sélectionneur actuel.