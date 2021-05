Presque trois ans plus tard, la Belgique trône toujours en tête du classement FIFA

La Belgique a sans surprise conservé sa 1e place au classement mondial publié jeudi par la FIFA, la Fédération internationale de football. Un classement qui n'a pratiquement pas changé depuis sa dernière livrée début avril. Depuis, un seul match international a eu lieu: un amical Ukraine-Bahreïn (1-1) qui, pour l'anecdote, permet au Bahrein de passer de la 99e à la 98e place.

C'est donc en N.1 mondiaux que les Diables Rouges iront à l'Euro, qui débutera le 11 juin. Les Diables Rouges sont en tête avec 1783 points devant la France (1757) et le Brésil (1742). L'Angleterre (1686) et le Portugal (1666) complètent le top 5. Le Danemark, la Russie et la Finlande, adversaires des troupes de Roberto Martinez à l'Euro, pointent respectivement aux 10e, 38e et 54e rangs.

La Belgique occupe la 1e place mondiale depuis le 20 septembre 2018. Les Diables s'étaient déjà retrouvés au faîte de la hiérarchie mondiale entre novembre 2015 et mars 2016. Cela fait plus de 1000 jours à la 1e place du classement FIFA pour les Belges. Seuls le Brésil et l'Espagne ont fait mieux.

Les Diables joueront leurs prochains matches le 3 juin contre la Grèce et trois jours plus tard contre la Croatie, en guise de préparation à l'Euro, qu'ils débuteront le 12 juin à Saint-Pétersbourg face à la Russie. Le prochain classement FIFA sera publié le 12 août et il devrait connaître pas mal de bouleversements.

Cet été, outre l'Euro, il y aura en effet la Copa America et la Gold Cup, ainsi que des matches de qualifications pour le Mondial dans la zone Asie.