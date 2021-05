Officiel: la Juventus se sépare d'Andrea Pirlo, son successeur déjà connu

La Juventus a annoncé vendredi la fin de sa collaboration avec l'entraîneur Andrea Pirlo, sur le banc de la Vieille Dame depuis un an seulement.

Andrea Pirlo n'est plus l'entraîneur de la Juventus, a annoncé vendredi le club italien. Ancien joueur du club, l'Italien de 42 ans avait été nommé à la tête de l'équipe première le 8 août dernier après le licenciement de Maurizio Sarri, qui avait remporté le championnat mais avait été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions. A peine une semaine plus tôt, il avait été désigné comme entraîneur de l'équipe des moins de 23 ans, qui évolue en Serie C, le troisième niveau italien.

Pour sa première expérience comme entraîneur, Pirlo a remporté la Coupe d'Italie et la Supercoupe d'Italie. Il a cependant dû se contenter de la quatrième place en championnat, arrachée à la dernière journée. Ce qui a mis un terme à l'hégémonie de la Juventus après neuf titres consécutifs.

Son successeur devrait être l'Italien Massimiliano Allegri, parti en 2019 après cinq titres de champion en cinq ans.

Ce n'est pas encore officiel, mais la Gazzetta dello sport et Sky Sport affirment que Allegri, qui était également en discussions avec le Real Madrid pour l'après-Zidane et avec l'Inter Milan pour la succession d'Antonio Conte, a donné son accord aux Bianconeri.

A la Juventus, entre 2014 et 2019, Allegri avait remporté cinq titres de champion d'Italie et emmené deux fois la Juve en finale de Ligue des champions (défaites en 2015 et en 2017). A 53 ans, il est sans club depuis son éviction du banc turinois en 2019 où se sont succédés depuis Maurizio Sarri et Andrea Pirlo.