Europen Golden League de volley - Les Red Dragons débutent par une victoire

(Belga) La Belgique a entamé son parcours en European Golden League de volley messieurs par une victoire 3 sets à 1 contre la Lettonie, vendredi à Tartu, en Estonie.

Menés un set à zéro, les Red Dragons se sont imposés 19-25, 25-16, 25-14 et 25-21 après 92 minutes de jeu. Sam Deroo a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points au compteur. Jolan Cox a ajouté 14 unités. Samedi, l'équipe de Fernando Munoz défiera l'Espagne puis l'Estonie dimanche, toujours à Tartu. Un 2e tournoi aura lieu du 4 au 6 juin en Lettonie. Les Belges y affronteront la Lettonie le 4 juin, l'Estonie le 5 et l'Espagne le 6 juin. Le Final Four de l'European Golden League se tiendra les 19 et 20 juin au Lange Munte de Courtrai. La Belgique est directement qualifiée en tant que pays-hôte. (Belga)