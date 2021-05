Qui pour remporter la Ligue des Champions ? Voici l'avis de nos consultants

C’est enfin le moment tant attendu ! L’apothéose d’une saison de Ligue des Champions riche en rebondissements ! Qui de Manchester City ou de Chelsea va remporter la finale ce samedi soir à Porto ?

Invaincu dans la compétition, Manchester City est le favori logique de ce duel 100% anglais. Kevin De Bruyne et ses équipiers vont disputer leur première finale de Ligue des Champions, après avoir fêté il y a quelques jours leur titre de Champion d’Angleterre, le 7ème dans l’histoire du club. Cette saison, les Citizens ont impressionné tout au long de la compétition : 11 victoires, 1 partage, et à peine 4 buts encaissés. La copie est parfaite !

En face, Chelsea est peut-être un peu plus qu’un simple outsider. Cette saison, les Blues ont battu deux fois Manchester City : en championnat et en demi-finale de la Cup. Chelsea est probablement le pire adversaire possible pour les hommes de Pep Guardiola. Après avoir éliminé l’Atletico Madrid, Porto et le Real Madrid, Chelsea est en tout cas capable de déjouer les pronostics pour remporter la deuxième Ligue des Champions de son histoire ! Qu’en pensent nos consultants et journalistes ?

L'avis d’Emiliano Bonfigli

"City mériterait ce trophée pour tout ce que le club a réalisé ces dernières années au niveau du jeu et des résultats. L’équipe est réellement impressionnante et l’arrivée de Ruben Dias était peut-être le chaînon manquant. En face, Chelsea s’est montré très solide tout au long de cette saison de Ligue des Champions, et le jeu collectif défensif des Blues n’a rien laissé aux adversaires. Thomas Tuchel a véritablement réussi un tour de force depuis son arrivée. J’ai la sensation qu’une surprise va peut-être se produire avec la victoire inattendue de Chelsea"

L’avis de Philippe Vande Walle

Manchester City fait figure de favori ! On connaît les qualités de cette équipe qui mise sur le collectif avec un pressing constant. Celui-ci demande une débauche d’énergie du début à la fin. Mais ce qui m’impressionne le plus, c’est cette faculté à garder une totale lucidité dans les zones de vérité. Ils font preuve d’une grande force mentale. C’est notamment ce que Pep Guardiola est parvenu à insuffler à cette équipe. J’utiliserais même l’expression de « football total » lorsqu’il s’agit d’évoquer Man City. J'épinglerais également quelques figures principales dans cette formation. Les deux arrières latéraux par exemple (Walker à droite, Zinchenko à gauche).

En milieu défensif : Fernandinho, le véritable maitre à jouer. Sans oublier la révélation de cette année : Foden. On connaît ses qualités sur son flanc gauche, son engagement et son lien si particulier avec le club qui explique son extrême popularité auprès des supporters. C’est une pièce maitresse dans l’échiquier de Guardiola avec Mahrez à droite, sans oublier De Bruyne. Au niveau défensif, notre Diable Rouge peut être comparé à N’Golo Kanté dans la récupération de balle. Mais Kevin a cette faculté de se projeter vers l’avant et de distribuer le jeu d’une façon chirurgicale.

Même en terme de finition, via des frappes ou des phases arrêtées, il est vraiment le métronome de City! Une victoire lui permettrait de récolter quelques points supplémentaires en vue du ballon d’or. C’est un match qui pourrait donc bien constituer un véritable tournant dans sa carrière.

De l’autre côté, Chelsea est l’équipe qui nous a surpris agréablement, tant en championnat qu’en Ligue des Champions. Elle a joué à merveille son rôle d’outsider et s’est qualifiée méritoirement pour la finale. Son jeu est séduisant, autant que son collectif. Les Blues ont également des individualités qui peuvent faire la différence. Quand on voit par exemple le parcours atypique du gardien Edouard Mendy… qui était encore au chômage en 2015 ! Il a ensuite rejoint Marseille où Steve Mandanda l’a remotivé et lui a redonné confiance. En 2020, il signe à Chelsea où la concurrence est rude face à Kepa qu’ils avaient acheté 80 millions d’euros. A force de travail et de confiance retrouvée, il est parvenu à le détrôner et le voilà désormais en finale de Ligue des Champions. A quoi tient une carrière de gardien de but…

Thomas Tuchel, depuis son arrivée, est parvenu à transformer cette équipe. Il incarne le renouveau des entraineurs allemands. Klopp et Flick ont déjà démontré ce qu’ils valaient. Puis on a la relève : Nagelsmann et Tuchel qui accède, pour la deuxième fois consécutive, au stade de la finale. Pour conclure, je dirais que les Blues ne sont pas favoris mais qu'ils sont tout à fait capables de créer la surprise… Manchester City est donc prévenu !

L’avis de Frédéric Gounongbe:

On y est ! Le match que tout le monde attend. Entre Manchester City qui est sans aucun doute la meilleure équipe d’Europe de la saison et Chelsea la meilleure équipe d’Europe du second tour.

Cette finale est la confirmation du retour en force des équipes de Premier League sur la scène internationale. Après une période dominée par les Espagnols (7 titres entre 2009 et 2018) nous revoilà dans l’ère anglaise amorcée par Liverpool qui atteint la finale en 2017-2018 (perdue contre le Real Madrid) et la gagne dans une finale 100% anglaise en 2018-2019 contre Tottenham. C’est à présent au tour de Chelsea et Manchester City de s’illustrer dans ce qui constitue le match le plus important de l’année.

Bien malin celui qui arrivera à prédire qui sortira vainqueur, tant nos certitudes ces dernières semaines sur la domination du Manchester City de Guardiola ont été mises à mal. Et pour cause, les deux dernières confrontations directes entre ces deux équipes se sont soldées par deux victoires de Chelsea (en demi-finale de la FA Cup 1-0, en championnat 1-2). Tuchel semble avoir trouvé la formule contre Guardiola avec Timo Werner qui profite des espaces offensifs laissés par la défense Citizen, Mason Mount qui flotte autour de lui soit pour apporter du surnombre au milieu du terrain ou de la présence dans la zone de finition, une construction qui part de l’arrière pour très rapidement trouver un renversement de jeu par des diagonales et enfin un bloc équipe très compact et difficile à manœuvrer en perte de balle.

Cette organisation défensive, marque de fabrique du Chelsea "made in Tuchel" (15 buts encaissés en 29 matchs), est symbolisée par un N'Golo Kanté injouable lors de ces dernières sorties européennes ayant coup sur coup été nommé homme du match lors de la demi-finale aller et retour contre le Real Madrid.

Guardiola quant à lui va vivre la soirée la plus importante de sa carrière depuis son départ de Barcelone. Celui qui est considéré à juste titre comme le meilleur entraîneur du 21e siècle a l’occasion d’enfin montrer à ses derniers détracteurs qu’il est capable de gagner cette fameuse coupe aux grandes oreilles loin de ses terres catalanes et de Lionel Messi. Loin du prodige argentin, mais avec Kevin De Bruyne qui clôture cette saison avec des statistiques De Bruynesque (10 buts et 18 assistes) et une empreinte sur le jeu de son équipe impressionnante. Avec une Premier League déjà dans l’armoire à trophée, qui pourra lui contester ce ballon d’or s’il mène Manchester City à la victoire finale ce samedi et nos Diables Rouges à Wembley ? Personne.

En ayant été champion d’Angleterre à trois journées avant la fin du championnat, Guardiola a pu faire tourner son effectif et s’apercevoir de la grande forme des joueurs habitués au banc de touche cette saison comme Ferran Torres (5 buts sur ses 4 dernières titularisations en championnat) et Kun Aguero (3 buts lors de ses 3 derniers matchs) qui jouera son dernier match avec le maillot bleu ciel. De quoi menacer la place de titulaire de Foden, Mahrez ou Silva? J’en doute, mais Guardiola nous a déjà montré que sur un match il pouvait tout chambouler. Rendez-vous au coup d’envoi !

L’avis de Georges Grün:

J’aimerais voir Manchester City s'imposer! Dans cette équipe se trouve Kevin De Bruyne donc nous devons nous montrer chauvin. Le jeu de City est également très agréable à suivre mais attention car Chelsea est LA véritable révélation de cette saison de Ligue des Champions.

Elle mérite cette place en finale car elle possède de nombreux atouts, c'est une équipe complète. Les hommes de Tuchel sont tous bons à leur place alors que Man City dépend plus d’un Kevin De Bruyne... même s’il y a également de la qualité du côté des Citizens. Il n'est pas évident de définir un favori. Mais mon favori de cœur est Manchester City !