Greet Minnen joue son premier tour dimanche contre Petra Kvitova

(Belga) Greet Minnen, qui a réussi à s'extraire des qualifications, jouera dimanche son match du premier tour de Roland-Garros.

Minnen, 23 ans, 125e joueuse mondiale, défiera la Tchèque Petra Kvitova, 31 ans, 12e mondiale et tête de série N.11, en deuxième rotation sur le court Suzanne-Lenglen. Ce sera le 3e duel contre Kvitova pour Minnen, le 2e sur terre battue après une défaite en deux sets à Stuttgart en 2019 (6-1, 6-4). En début de saison, Kvitova s'était imposé 6-3, 6-4 face à la Belge à l'Open d'Australie. Minnen est la seule Belge engagée au cours de cette première journée du tableau final. La journée de dimanche verra notamment l'entrée en compétition de la Japonaise Naomi Osaka (WTA 2/N.2), contre la Roumaine Patricia Maria Tig (WTA 63). Il s'agira du premier match au programme sur le court Philippe-Chatrier. La Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 4/N.3) affrontera la qualifiée croate Ana Konjuh (WTA 144) sur le Suzanne-Lenglen dans la foulée du match de Minnen. Dans le tableau masculin, l'Autrichien Dominic Thiem, quatrième mondial et tête de série N.4, jouera contre l'Espagnol Pablo Andujar (ATP 68) en seconde rotation sur le Philippe-Chatrier. Un court qui accueillera aussi, en quatrième rotation, les débuts du Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5/N.5) face au Français Jérémy Chardy (ATP 58). Autre candidat à la victoire engagé dimanche: l'Allemand Alexander Zverev (ATP 6/N.6), qui rencontre son compatriote, issu des qualifications, Oscar Otte (ATP 152) lors du quatrième match sur le Suzanne-Lenglen. - Principaux matchs au programme dimanche: . Court Philippe-Chatrier (début à 11h00) Patricia Maria Tig (Rou) - Naomi Osaka (Jap/N.2) Pablo Andujar (Esp) - Dominic Thiem (Aut/N.4) Victoria Azarenka (Blr/N.15) - Svetlana Kuznetsova (Rus) Stefanos Tsitsipas (Grè/N.5) - Jeremy Chardy (Fra) . Court Suzanne-Lenglen (début à 11h00) Fabio Fognini (Ita/N.27) - Grégoire Barrère (Fra) ++ Greet Minnen (Bel) - Petra Kvitova (Tch/N.11) Ana Konjuh (Cro) - Aryna Sabalenka (Blr/N.3) Alexander Zverev (All/N.6) - Oscar Otte (All) (Belga)