Moto2: Barry Baltus 29e des qualifications au Mugello

(Belga) Le Belge Barry Baltus (NTS RW Racing GP) a signé le 29e temps des qualifications du Grand Prix d'Italie Moto2, samedi au Mugello. Le Warétois a ainsi égalé le meilleur résultat de sa carrière dans cet exercice.

Barry Baltus a disputé ce samedi la deuxième séance de qualifications de sa saison et de sa carrière en Moto2. Avec un chrono de 1:53.564, le pilote belge, 15e de la Q1, n'a pas réussi à se qualifier pour la Q2. Il s'élancera donc depuis la 29e position sur la grille de départ. Comme au Mans, c'est l'Espagnol Raul Fernandez (KTM Red Bull Ajo) qui a signé la pole position en 1:50.723. Il a devancé le Britannique Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) et son compatriote Jorge Navarro (MB Conveyors Speed Up). Le départ de la course sera donné ce dimanche à 12h20. (Belga)