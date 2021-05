C'est la fête à Porto: les fans sont chauds pour la finale de la Ligue des Champions (vidéos)

Les supporters commencent à s'ambiancer, à Porto, à quelques heures de la finale de la Ligue des Champions. 16.500 supporters seront présents dans le stade, dont 10.000 viennent d'Angleterre. Manchester City et Chelsea pourront donc profiter d'une chaude ambiance pour leur dernier match de la saison.

Depuis quelques heures, les rues de la ville portugaise ont pris des allures d'Angleterre. Des fans chantent, dansent et se préparent, dans une très bonne ambiance, à cet événement du football européen. Après plus d'un an sans de telles images, on ne peut pas cacher notre enthousiasme !