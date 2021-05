La Colombie recale James Rodriguez à cause d'une blessure: le joueur affirme être prêt et va au clash (photo)

Le milieu de terrain James Rodriguez, jugé en méforme, a été écarté de la sélection colombienne et manquera la Copa América cet été, a annoncé vendredi la Fédération colombienne de football (FCF). Le joueur a de son côté affirmé qu'il était prêt et surpris de cette décision.

Rodriguez "a été soumis à des examens médicaux qui ont déterminé qu'il n'est pas au niveau optimal (de forme, NDLR), raison pour laquelle il ne pourra pas rejoindre le groupe", a fait savoir la FCF dans un communiqué. Il est "écarté des matches contre le Pérou et l'Argentine comptant pour les éliminatoires du Mondial au Qatar ainsi que de la Copa América", a-t-elle encore écrit.

L'ancien meneur de jeu de Monaco et du Real Madrid, désormais à Everton, s'est dit affecté par cette décision, ajoutant qu'il était déjà rétabli. "Ne pas recevoir la confiance de l'équipe d'entraîneurs (...) génère une énorme douleur, car pour le maillot de l'équipe nationale de Colombie j'ai toujours tout donné", a écrit la star de la sélection colombienne dans un communiqué publié sur Twitter.

Le sélectionneur Reinaldo Rueda a remplacé Carlos Queiroz à la tête de la Colombie après de très mauvaises qualifications pour le Mondial-2022. Après quatre matches joués, la Colombie ne compte que 4 points. Actuelle 7e du classement, elle est très loin des quatre qualifiés directs pour le Qatar. Le Brésil est en tête du classement avec 12 points et l'Argentine occupe la deuxième place avec 10 unités. L'Équateur et le Paraguay sont respectivement 3e et 4e avec 9 et 6 points.

"Une énorme douleur"

Ce samedi, James Rodriguez a décidé de répondre. L'international colombien dit être très surpris par ce choix, affirmant qu'il était prêt pour disputer la Copa America. "Ma récupération entre dans sa phase finale, j’ai pris le temps suffisant pour me préparer et arriver à 100% à la Copa América, a répondu le milieu offensif. J’ai donc reçu avec une certaine surprise le communiqué de la Fédération, qui me souhaitait une bonne récupération. Récupération déjà réalisée et lors de laquelle j’ai beaucoup souffert", a écrit le joueur dans un communiqué.

Il a ensuite changé son équipe nationale, qu'il souhaite toujours représenter. "C’est une profonde déception de ne pas pouvoir représenter mon pays, et ne pas avoir la confiance du staff technique me fait ressentir une énorme douleur parce que j'ai toujours donné ma vie pour le maillot de l'équipe nationale", a-t-il écrit.