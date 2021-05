Manchester City-Chelsea EN DIRECT : c'est reparti pour cette finale de Ligue des Champions (0-1)

SUIVEZ LA RENCONTRE EN DIRECT VIDÉO SUR RTL PLAY

Le direct

45' - La finale reprend à l'instant.

45' - C'est la pause. Chelsea est devant !

42' - ET LE BUUUT de Chelsea ! C'est Kai Havertz qui ouvre le score sur un superbe contre !

38' - Coup dur pour Chelsea. Thiago Silva sort sur blessure et est remplacé par Christensen.

36' - Petite pause hydratation. Mahrez, lui, envoie dans les mains de Mendy.

27' - De Bruyne lance parfaitement Foden, repris par Rüdiger. Chaude alerte !

23' - La finale est très ouverte. Chelsea est mieux dans le match en ce moment, mais les deux équipes semblent bien en place.

17' - Au tour de Kanté d'obtenir une occasion. Le centre de Chilwell est bon mais la tête est hors cadre.

14' - OH LE RATÉ DE WERNER ! Il a oublié de mettre de la puissance dans sa frappe. Juste derrière, il joue bien le coup et place à côté.

11' - Chelsea aussi a eu une première petite occasion via Werner. Le match est bien lancé !

8' - Ederson lance parfaitement Sterling. Il tente seul et se heurte à Mendy, premier corner de la partie.

3' - On sent deux équipes très organisées. A l'applaudimètre, on a le sentiment que City joue à domicile !

0' - C'est parti pour cette finale à Porto !

Les compositions

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, Foden.

Chelsea: Mendy, Rüdiger, Jorginho, Thiago Silva, Kanté, Werner, Mount, Chilwell, James, Azpilicueta, Havertz.

L’avant match

Avec du public, la finale 100% anglaise entre Manchester City et Chelsea, samedi soir à Porto, va couronner un "nouveau riche", chacun dans son style: le séduisant collectif entraîné par Pep Guardiola affronte l'infranchissable bloc dessiné par Thomas Tuchel.

Dès vendredi, des centaines de supporters venus du Royaume-Uni ont bariolé de bleu les terrasses et les "fan zones" de la ville portugaise.

Entre les "Sky Blues" mancuniens et les "Blues" londoniens, l'affiche de clôture de la saison 2020-2021 lance l'été "festif" souhaité par l'UEFA, avant l'Euro (11 juin-11 juillet) à venir.

Au stade du Dragon, 16.500 spectateurs, dont environ 10.000 Britanniques, promettent de faire du bruit pour tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement.

Il y a eu des déçus, car le choc s'annonce palpitant entre deux équipes qui ont pris rendez-vous avec l'histoire.

City, en quête d'une première C1, veut devenir le 23e club à inscrire son nom au socle du prestigieux trophée, un objectif qui a poussé ses richissimes propriétaires émiratis à dépenser des centaines de millions depuis leur arrivée en 2008.

Les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont mis l'Angleterre à leurs pieds, en remportant cette saison le Championnat et la Coupe de la Ligue, mais c'est l'Europe qu'attend désormais le cheikh Mansour ben Zayed Al Nayane.

Mais Tuchel, qui ne cache pas son admiration du jeu prôné par l'ancien coach du Barça et du Bayern, a balayé l'histoire d'une finale d'entraîneurs: "c'est plus que ça." "On les a battus en étant courageux, en souffrant ensemble, avec beaucoup de qualité et de conviction", se souvient le technicien souabe.

Les "Blues", détenus par l'homme d'affaires russe Roman Abramovich, n'ont pas la pression de City, grâce à leur sacre de 2012 qui a fait entrer le "nouveau riche" de l'ouest de Londres dans la cour des grands.

Aujourd'hui, ils endossent un costume d'outsider qui correspond bien à leur saison en dents de scie, marquée en janvier par un changement d'entraîneur alors que le club végétait à la septième place de Premier League.

Trois semaines après avoir été limogé du PSG, Tuchel a rebondi à Chelsea en s'appuyant sur une défense à trois solide, la meilleure de la compétition avec... Manchester City.

Il peut y ajouter son expérience, lui qui a perdu, avec le Paris SG, la finale de la dernière édition, contre le Bayern (1-0), en août dernier.

Le quotidien sportif français L'Equipe pointe du doigt "l'ironie" qui accompagnerait un sacre de l'Allemand, puisque son prédécesseur sur le banc parisien, Unai Emery, vient de remporter avec Villarreal la Ligue Europa, mercredi.