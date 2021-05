C1: Chelsea mène 1-0 à la pause en finale contre Manchester City

Un but de l'Allemand Kai Havertz juste avant la mi-temps a permis à Chelsea de virer en tête à la pause (1-0) en finale de la Ligue des champions contre Manchester City, samedi à Porto.

Au stade du Dragon, Havertz a plongé dans le dos de la défense et effacé le gardien mancunien d'un crochet pour marquer dans le but vide (42e) et concrétiser la domination des "Blues" lors d'une première période intense et ouverte.