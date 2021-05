Une catastrophe pour Manchester City: Kevin De Bruyne sort sur blessure contre Chelsea (vidéo)

Le milieu international belge Kevin De Bruyne, capitaine de Manchester City, a été contraint de céder sa place à l'heure de jeu samedi en finale de Ligue des champions contre Chelsea, après un choc en pleine figure contre l'épaule d'un adversaire.



Alors que le score était de 1-0, De Bruyne a percuté de plein fouet le défenseur allemand Antonio Rüdiger qui s'était placé en obstruction et a été averti sur l'occasion. Tombé au sol et resté sonné de longues secondes, le Belge a fini par se relever, pommette tuméfiée par le choc, et il a cédé sa place à Gabriel Jesus à la 60e minute.



C'est une immense déception pour De Bruyne, peu en vue dans cette finale et contraint de sortir précocément alors qu'il était cité cette saison parmi les potentiels prétendants au Ballon d'Or. Auparavant, Chelsea avait lui perdu Le défenseur international brésilien Thiago Silva, apparemment touché à une cuisse et obligé de céder sa place à la 39e minute au Danois Andreas Christensen.