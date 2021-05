GT4 European Series - Une victoire et une deuxième place pour Stéphane Lémeret et Antoine Potty au Castellet

(Belga) Stéphane Lémeret et Antoine Potty (Toyota) ont remporté ce dimanche la Course 2 de la deuxième épreuve de la GT4 European Series, disputée sur le tracé du Castellet, en France. Plus tôt, dans la matinée, les deux Belges étaient déjà montés sur le podium en terminant deuxième de la première joute.

Après une double deuxième place à Monza pour débuter la saison, Stéphane Lémeret et Antoine Potty ont de nouveau répondu présent aux avant-postes au Castellet. Dimanche matin, les deux Belges ont pris la deuxième position de la Course 1, échouant à seulement 9 dixièmes des vainqueurs Xavier Lloveras et Lluc Ibanez (Mercedes). Ils ont ensuite pris leur revanche dans l'après-midi en s'imposant avec plus de deux secondes d'avance sur le duo Vincent Beltoise-Loris Cabirou (Alpine). Avec ce résultat, ils prennent la tête du championnat Silver. Plusieurs autres Belges étaient engagés avec notamment la paire Johan Vannerum/Sven Van Laere (Mercedes) qui a terminé 32e de la Course 1 puis 34e de la Course 2 alors que le débutant Paul Theysgens (Aston Martin) a terminé 29e et 35e. De son côté, O'Neill Muth (Mercedes) s'est classé 17e et 15e. La prochaine manche du championnat est programmée du 18 au 20 juin à Zandvoort, aux Pays-Bas. (Belga)