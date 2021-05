Ligue 1 - Nantes se maintient malgré sa défaite contre Toulouse en barrage retour

(Belga) Nantes a réussi à se maintenir en Ligue 1. Les Canaris ont été battus 0-1 par Toulouse en barrage Ligue 1/Ligue 2 retour, dimanche, mais leur succès 1-2 au match l'aller leur assure de rester parmi l'élite du football français.

Vakoun Issouf Bayo a inscrit l'unique but de la rencontre (62e). Le Téfécé a terminé à dix après le rouge direct reçu par Nathan Ngoumou (87e), monté à peine deux minutes plus tôt. Sebastian Dewaest et Brecht Dejaegere (remplacé à la 78e) étaient titularisés pour Toulouse. Renaud Emond et Anthony Limbombe sont restés sur le banc de Nantes. (Belga)