Chelsea veut faire le coup de l'année: les Anglais cherchent à recruter Romelu Lukaku

Romelu Lukaku et l'Inter Milan, cela pourrait déjà se terminer. Le Diable Rouge y a réussi des choses remarquables, mais le club se retrouve aujourd'hui dans une situation financière très difficile. Lukaku pourrait en faire les frais.

Romelu Lukaku sera l'un des attaquants les plus courtisés d'Europe l'été prochain. Le Diable Rouge sort d'une saison XXL avec l'Inter Milan, ayant glané le titre en Italie et pris un rôle de leader incontesté depuis des mois. Mais cela pourrait s'arrêter net dans les prochaines semaines. Pour deux raisons: le départ d'Antonio Conte d'une part et la situation financière difficile du club de l'autre.

Devant ces problèmes, un club fait le forcing pour arracher le Diable Rouge: Chelsea. Le club anglais, vainqueur de la Ligue des Champions, serait très intéressé par le profil de Lukaku pour qu'il succède à Werner, très décevant depuis son arrivée. Thomas Tuchel aurait même demandé en personne au président de l'attirer au plus vite, selon le Guardian. Chelsea avait déjà accueilli Lukaku entre 2011 et 2015, sans grand succès toutefois.

En Italie, la Gazzetta dello Sport affirme pourtant que Lukaku sera un joueur de l'Inter Milan la saison prochaine. Reste à savoir où se voit le Diable Rouge, qui va d'abord se concentrer sur l'Euro 2020.