Un médecin du sport donne de très bonnes nouvelles de Kevin De Bruyne

La blessure de Kevin De Bruyne, ce weekend, avait fait naître des inquiétudes à deux semaines du début de l'Euro 2020. Victime de deux fractures, le Diable Rouge devrait néanmoins être prêt.

Les Diables Rouges entameront leur Euro 2020 le 12 juin en Russie. Une rencontre évidemment importante et qui faisait peur à de nombreux supporters depuis samedi. En cause, la sortie sur blessure de Kevin De Bruyne, victime d'une fracture orbitale et d'une autre au niveau du nez.

Certains ont alors craint un forfait pour le tournoi. Ce qui aurait été catastrophique pour notre sélection. Mais selon Chris Goossens, médecin du sport, cela devrait être largement jouable. "Ce n'est pas idéal, mais il n'y a aucune raison de paniquer. Cela ne devrait pas avoir trop de conséquences sur son Euro", a-t-il déclaré dans le Nieuwsblad. "Sauf si le nerf optique et le nez ont été déplacés, la rééducation devrait durer trois semaines après lesquelles il pourrait même jouer sans masque. "Il dormira peut-être mal, et si le nez est cassé, la respiration est difficile. Mais il a une semaine pour récupérer", a-t-il poursuivi.

Pour lui, il faut même s'attendre à ce que De Bruyne ne joue pas masqué pendant tout le tournoi. "Avec un masque en carbone, il pourrait jouer dès le début de l'Euro et après trois semaines, pour le second match face au Danemark, sans masque, même s'il en portera certainement un par souci de précaution. J'ai vu des joueurs sur le terrain le week-end après s'être fait opérer du nez le week-end. Dans le cas de KDB, il y a 12 jours. Il n'y a donc pour l'instant pas de raisons de s'inquiéter".

Des propos qui sont rassurants, à l'heure du rassemblement de notre équipe nationale.