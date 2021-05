Roberto Martinez donne de très bonnes nouvelles d'Eden Hazard

Le retour d'Eden Hazard est très attendu chez les Diables Rouges. Le joueur du Real Madrid n'a plus porté la vareuse belge depuis novembre 2019 et rêve de briller à l'Euro 2020. Pour Roberto Martinez, les voyants sont au vert.

Eden Hazard et les Diables Rouges, c'est une longue histoire. Le joueur du Real Madrid rejoindra Tubize ce lundi pour commencer sa préparation en vue de l'Euro 2020, lui qui n'a plus porté le maillot belge depuis le 19 novembre 2019. Un retour en grâce qui fait plaisir à tous et qui, sans aucun doute, fera office de bulle d'air pour notre capitaine, miné par les blessures et les baisses de confiance au Real Madrid.

Sa plus grande incertitude reste physique. Interrogé par Sudpresse, Roberto Martinez a balayé les doutes et affirmé qu'Hazard serait bien au sommet de sa forme avec les Diables Rouges. "Ce que je peux vous dire sur Eden Hazard, c’est que depuis le mois de mars, c’est la première fois que je le vois dans un bon moment médical", a précisé le sélectionneur. "Je n’aurais pas pu le dire plus tôt que maintenant pour un joueur qui n’a plus joué en sélection depuis un an et demi. Durant ce laps de temps, on a vu un Eden triste, inquiet et qui n’était plus lui-même parce que son corps ne répondait plus. Aujourd’hui, et depuis le mois de mars, je vois un corps solide sur le plan médical qui va aider Eden à redevenir lui-même".

Pour lui, Eden Hazard est d'ailleurs toujours en mesure de faire de grandes différences. Y compris pour la Belgique. "Je ne m’inquiète pour son état de forme en match parce qu’Eden n’est pas le genre de joueur à avoir besoin d’être à 100 % physiquement pour mettre son talent au service de l’équipe. Ce qui m’inquiétait, c’est qu’Eden ne pouvait plus retrouver la confiance dans son corps. Aujourd’hui, c’est le cas. Eden est fit et dans sa meilleure forme depuis deux ans".

S'il pouvait avoir raison, ce serait toute la Belgique qui en profiterait.