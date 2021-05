Eden Hazard a tremblé devant la blessure de Kevin De Bruyne (vidéo)

Eden Hazard était présent ce lundi en conférence de presse. Alors que la Belgique prépare l'Euro 2020, il a accepté de se confier sur l'un des événements de ce weekend: la blessure de Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge n'a pas caché son sentiment au moment de découvrir ces images, qui montraient De Bruyne tuméfié et forcé de sortir en finale de la Ligue des Champions.

"J’étais très déçu pour lui. Il avait fait une année magnifique et sortir blessé en finale de la Ligue des Champions, pour lui c'était très dur", a déclaré le Diable Rouge. "On sait son importance dans le groupe. Il va avoir quelques jours de repos, je lui conseille de profiter de ça pour se mettre psychologiquement en place. On l’attend à 100%. J’espère qu’il pourra être avec nous, parce que c’est un joueur super important", a-t-il précisé.

Les Diables Rouges comptent également sur leur célèbre rouquin.