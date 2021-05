Eden Hazard se réjouit du retour de Karim Benzema chez les Bleus: "Ils seront encore plus forts"

L'une des attractions de l'Euro 2020 s'appellera sans nul doute Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid va faire un retour fracassant et inattendu chez les Bleus, après des années loin des bases françaises. Un retour qui rend le secteur offensif français plus fort que jamais.

Ce retour, Eden Hazard le savoure. "Karim fait partie des meilleurs jours au monde. Cela fait deux ans que je joue avec lui et je ne peux en dire que du bien", a précisé le Diable Rouge en conférence de presse. Avant de plaisanter. "En tant que joueur belge… On a déjà perdu une demi-finale de Coupe du Monde contre la France, sans lui. Avec lui, ils seront encore plus forts, ce sera encore plus difficile. On va relever le défi mais je suis content pour lui, ça doit être un bonheur de revenir en équipe de France. Je sais que l’équipe de Franc représentait beaucoup pour lui".

Les Bleus devront en prime composer avec le groupe de la mort, affrontant le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie.