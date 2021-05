Soulagement chez les Diables Rouges: Kevin De Bruyne ne se fera pas opérer

Kevin De Bruyne, qui souffre de fractures au nez et à l'orbite gauche "ne devra pas se faire opérer", a annoncé le sélectionneur de l'équipe de Belgique, Roberto Martinez, lundi en conférence de presse.

"Les nouvelles sont bonnes et tout devrait rentrer dans l'ordre, a dit l'entraîneur espagnol des Diables Rouges assurant que "Kevin rejoindra l'équipe dans une semaine" après quelques jours de repos. Selon la Fédération belge (RBFA), De Bruyne rejoindra ses équipiers le 7 juin mais devra avant cela passer de nombreux examens afin de s'assurer que tout va bien a niveau de son oeil et de son nez.



"Nous avons modifié le programme de Kevin. Normalement, il aurait eu des vacances, mais maintenant nous devons remplir ces sept jours différemment. Il doit subir des tests pour voir ce que nous pouvons faire de lui. Quand j'ai parlé à Kevin, il est resté positif. Avec une opération, il n'aurait pas pu participer à l'Euro. Nous avons maintenant le sentiment qu'il sera prêt", a déclaré l'entraîneur.



Kevin De Bruyne avait violemment heurté l'Allemand Antonio Rüdiger en deuxième période de la finale de C1 perdue 1-0 par City face à Chelsea samedi dernier. Il avait quitté le terrain à l'heure de jeu, le dessous de l'oeil tuméfié. "Je suis très déçu pour Kevin et c'est cruel de le voir sortir comme cela en finale de la Ligue des champions. Je lui conseille de prendre la semaine qui vient pour décompresser surtout psychologiquement. C'est un joueur super important pour nous", a indiqué lundi son compatriote Eden Hazard.



La Belgique, l'un des favoris pour le titre, disputera son premier match de l'Euro dans onze jours, le 12 juin, contre la Russie à Saint-Pétersbourg.