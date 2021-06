Jérémy Doku: "On a une équipe pour faire un grand truc"

Le jeune Diable Rouge Jérémy Doku était présent en conférence de presse ce mardi, à Tubize.

"Je me sens bien", a déclaré Jérémy Doku en conférence de presse mardi à Tubize. "Mon premier transfert (d'Anderlecht à Rennes, ndlr), c'était une belle expérience. On a bien joué, on a bien fini en championnat (6e). C'était une saison longue et pas toujours facile, mais je suis très heureux d'avoir bien fini. Je me sens bien".

Le jeune ailier de 19 ans a parlé des objectifs des Diables pour cet Euro: "On ne va pas se le cacher: on sait qu'on a une équipe pour faire un grand truc. On veut être dans le top, c'est sûr. On doit être dans le top".

Au niveau personnel, c'est la première fois qu'il participe à un grand tournoi international. "Je vais essayer de montrer de quoi je suis capable et d'avoir le plus de minutes et de temps de jeu possibles".

Vacciné lundi, il peut désormais se concentrer sur l'Euro. "Le premier jour était tranquille. On a mangé dans notre chambre puis fait le test PCR. Quand tout le mondé était négatif, on a eu le briefing par rapport au vaccin. L'entraînement s'est bien passé. Maintenant que je suis vacciné, je me sens bien et je peux me concentrer sur le foot".

Car tout se passe à l'entraînement, selon lui: "C'est le moment de prouver surtout au coach qu'il n'a pas fait le mauvais choix. Le travail, c'est à l'entraînement que ça se passe".

A ce propos, il a lâché un dernier mot sur Axel Witsel: "Je trouvais qu'Axel allait bien. Il n'avait pas mal et a tout bien fait. Il a rassuré".