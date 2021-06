Timothy Castagne veut prendre la place de Thomas Meunier: "Je me vois titulaire" (vidéo)

Le Diable Rouge Timothy Castagne était présent en conférence de presse ce mardi, à Tubize.

"Je me sens très bien, je suis content d'être là", a confié Timothy Castagne en conférence de presse mardi à Tubize. "Le groupe est content de se retrouver. On a deux semaines pour bien se préparer, je sens le groupe très bien, et moi aussi".

On a souvent loué sa polyvalence sur le terrain, mais elle peut parfois lui jouer un tour. "Oui, ça peut parfois être un désavantage. Si je peux jouer que ce soit à gauche ou à droite, je suis content. Evidemment, je préfère être à droite, mais si on a besoin de moi à gauche, ce n'est pas grave, c'est le groupe le plus important".

A ce propos, au vu de la saison difficile de Thomas Meunier, ne se voit-il pas comme le titulaire sur le flanc droit? "C'est difficile à dire, c'est au coach à choisir. En tant que compétiteur, je sens que je peux revendiquer ma place après ma saison. Je me vois titulaire. C'est peut-être arrogant, mais c'est plus une ambition que je me met pour continuer à bien travailler".

Est-il meilleur que Meunier? "C'est dur de dire qu'on est meilleur que l'autre car on apporte des choses différentes. Le choix est plus difficile pour le coach cette fois, je pense. si ce n'est pas moi, je serai là si on a besoin de moi de toute façon".

Et lors de cet Euro, des spectateurs seront présents en tribunes: "Cela fait énormément de différence. C'est quelque chose qui nous manque tous. C'est four de se dire qu'on a été habitué à jouer comme ça pendant un an. C'est triste. Mais ça fait une énorme différence".