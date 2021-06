Jay-Z sur Romelu Lukaku: "C'est un garçon curieux, il fait tout pour s'améliorer"

La star du rap Jay-Z s'est confié dans un journal italien sur son "poulain" Romelu Lukaku.

L'un des rappeurs les plus écoutés au monde, producteur de stars, entrepreneur à succès, milliardaire et actif également dans le sport, Jay-Z s'occupe des intérêts de Romelu Lukaku depuis trois ans maintenant via la branche sportive de son label Roc Nation.

Pour la Gazzetta dello Sport, l'Américain de 51 ans, marié à la chanteuse Beyoncé, s'est confié sur le meilleur joueur de Serie A: "J'ai rencontré Romelu pour la première fois dans les coulisses du MetLife Stadium (New York) à l'été 2018". Il était déjà sous contrat avec nous à l'époque. Lors de notre rencontre, il m'a récité toute une strophe d'une chanson de mon premier album. Un passage difficile dont seul le plus attentif et le plus passionné des fans peut s'en souvenir. Je l'ai dévisagé comme pour dire: 'Mais d'où il vient?'".

Il explique ce qui l'a attiré chez le buteur des Diables: "Il est très attaché à ses racines, il m'a parlé immédiatement de son frère Jordan et de son amour pour la musique, un sentiment qui nous lie. Puis lorsqu'il a commencé à parler de son éducation, il a fait références aux figures paternelle et maternelle. Il m'a raconté l'amour qu'ils lui avaient accordé, même dans les périodes les plus dures de sa vie. Son père était un ancien footballeur et sa passion pour ce sport est née là, il a cette flamme qui le guide quotidiennement. Je savais qu'avec une telle base solide, qu'il allait finir par rencontrer le succès, aussi bien dans le domaine sportif que privé".

Comment le conseille-t-il au jour le jour? "C'est un garçon très curieux de la vie et du monde, le plus important est qu'il se pose toujours les bonnes questions. Il fait tout pour s'améliorer. Sur le terrain, mais aussi à titre privé et professionnel. C'est pour cela, et au-delà de mes conseils, qu'il continuera à grandir toujours plus. Tout ce que fait Romelu a, à sa base, un but. Il se fixe toujours un objectif et fera toujours tout pour y parvenir".