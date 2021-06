"Excessive et déplacée", la lettre ouverte de Zidane ne passe pas au Real Madrid

Les dirigeants madrilène ont réagi mardi à la la lettre ouverte de Zidane publiée lundi dans le quotidien sportif AS.

Brisant le silence, Zinédine Zidane a expliqué lundi qu'il quittait son poste d'entraîneur du Real Madrid faute de s'être vu accorder "la confiance" dont il avait "besoin", et a étrillé au passage la direction de la "Maison blanche". "Je m'en vais car je sens que le club ne me donne pas la confiance dont j'ai besoin, ne m'offre pas le soutien (nécessaire) pour construire quelque chose à moyen ou long terme", a lancé "Zizou" dans une lettre ouverte publiée en Une du quotidien sportif AS.

Une lettre qui ne passe pas côté Real, selon l'autre journal madrilène Marca qui donne le ton: "Excessive et déplacée". Les dirigeants madrilène regretteraient ainsi le manque d'autocritique du Français. Ils lui reprocheraient également sa gestion de certains joueurs comme Luka Jovic ou Martin Odegaard envoyés en prêt alors qu'il les avait réclamé en renfort.

Rappelé à la rescousse par le Real Madrid en mars 2019, neuf mois à peine après être parti au faîte de sa gloire à la suite d'une troisième Ligue des champions consécutive, le technicien français a fini par partir la semaine dernière sur un bilan plus terne et dans une ambiance pesante. Un départ scellé jeudi dans un communiqué de quelques lignes alors qu'il avait eu droit en 2018 à une conférence de presse aux côtés du président du club Florentino Perez. Signe du malaise qui s'est immiscé dernièrement entre Zidane et un club avec qui il entretenait pourtant une histoire d'amour depuis vingt ans.

De nombreux noms ont circulé pour le remplacer sur le banc merengue, mais au final ce serait l'Italien Carlo Ancelotti qui va lui succéder.