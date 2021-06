Euro 2020: visite guidée du centre national de Tubize, camp de base des Diables Rouges (vidéo)

Les Diables Rouges ont établi leur camp de base au centre national de Tubize pendant l'Euro 2020. Sur place, une infrastructure confortable, qui assure des entraînements de qualité et un certain confort puisqu'ils n'en sortiront pas pendant plusieurs semaines. Visite guidée.

A l'entrée, un logo en noir-jaune-rouge et des drapeaux aux couleurs des Diables. C'est à Tubize, au Centre national, que se jouera en partie l'éventuelle victoire de la Belgique à l'Euro.

Un camp de base axé d'abord sur le football.

La première exigence de l'UEFA est que sur le terrain d' entraînement principal ouvert aux médias soit affichée les couleurs de l'Euro.

La pelouse est parfaite, la tonte est précise et Roberto Martinez y veille. "Si à un moment donné il juge que c'est trop haut, il vient me trouver, c'est normal. On mouille les terrains, on les prépare", explique Axel Lawarée, le manager du centre d'entraînement.

Nos journalistes Serge Vermeiren et Thomas Kinet sont ensuite entrés à l'intérieur de l'hôtel des Diables. "L'entrée, privée, est aux couleurs de l'Euro. 65 chambres sur 70 seront occupées par les joueurs et le staff", précisent-ils.

Dans l'une des zones, rouge, de l'hôtel, on trouve trois étages équipés de chambres et, Covid-19, oblige uniquement accessibles aux joueurs et au staff. Sur les portes, il n'y a plus de numéros mais des prénoms et des petits conseils. Une nouvelle décoration pour les mettre à l'aise. "On voulait vraiment créer un environnement amusant, positif, de détente et je pense qu'on est arrivé à des résultats assez sympa", indique Frédéric Veraghaenne, directeur des opérations au centre d'entraînement.

Côté nutrition, trois salles à manger sont prévues dont une pour le buffet du petit déjeuner.

Côté studieux, une salle est consacrée aux théories d'avant-match. Une sorte de classe pour les Diables.

Enfin, côté récréatif, une salle de séjour est équipée d'un billard, d'un baby-foot et de jeux vidéo.

A l'extérieur, les Diables pourront profiter d'une terrasse pour se détendre et organiser un barbecue. Ils bénéficient aussi d'un terrain de mini foot et de basket très apprécié par certains joueurs dont Romelu Lukaku. "Parfois, ils viennent me dire dans mon bureau 'tu sais nous prévenir dix minutes avant pour qu'on soit à table?'. C'est déjà arrivé plus d'une fois".

Reste une dernière mission pour les Diables, la plus importante: aller le plus loin dans la compétition.