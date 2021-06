Roland-Garros: Rublev éliminé d'entrée

Le Russe Andrey Rublev, 7e mondial et finaliste à Monte-Carlo après avoir battu Rafael Nadal, a été éliminé dès le premier tour mardi à Roland-Garros par l'Allemand Jan-Lennard Struff (42e) 6-3, 7-6 (8/6), 4-6, 3-6, 6-4.

L'an dernier, Rublev avait atteint les 8e de finale à l'Open d'Australie puis les quarts à l'US Open et sur la terre battue parisienne. Dans la foulée, il avait entamé la saison 2021 par un nouveau quart, à Melbourne.

Il était l'un des hommes en forme de la première partie de saison, avec également des titres à Rotterdam et à l'ATP Cup avec la Russie, des demi-finales à Dubaï, Doha et au Masters 1000 de Miami. Il arrivait à Paris fort de sa finale monégasque, mais également des ses quarts sur terre à Barcelone et au Masters 1000 de Rome.

Au prochain tour, Struff affrontera l'Argentin Facundo Bagnis (104e).