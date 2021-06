Premier test des Diables demain contre la Grèce: que vaut cette équipe?

Les Diables rouges rencontrent la Grèce jeudi soir au Stade Roi Baudoin, pour le premier de ses deux matchs de préparation pour l'Euro 2020 qu'ils débuteront le samedi 12 contre la Russie. Côté Grecs, c'est la soupe à la grimace depuis plusieurs années puisqu'ils ne se sont plus qualifiés pour une compétition internationale depuis 2014.

Après quatre jours d'entrainement à leur camp de base de Tubize, les Diables Rouges vont faire un premier match "pour de vrai". La Belgique, numéro 1 au classement part favorite face aux vainqueurs de l'Euro 2004. Pour la deuxième fois consécutive, les Grecs ne participeront pas à la compétition européenne.

Une équipe en crise depuis 2018

Depuis leur non-qualification à la Coupe du Monde en Russie en 2018, l'équipe grecque connaît une crise dans sa sélection. La première Ligue des Nations était l'occasion de se reprendre en main, mais avec un bilan de 3 victoires et 3 défaites, et en terminant derrière la Finlande et la Hongrie, ça a été un nouvel échec.

Les Grecs ont échoué encore en Ligue des Nations en ratant de peu la montée en Ligue B, finissant juste derrière la Slovénie avec deux points de moins.

Et puis, la Grèce n'est pas parvenue à faire partie des 24 équipes du tournoi final de l'Euro 2020, se faisant éliminer derrière l'intouchable Italie et la constante équipe de Finlande.

Cet été, c'est donc devant leur télévision que les joueurs grecs suivront l'Euro.

Sous la direction du sélectionneur néerlandais John van 't Schip, les Grecs présentent un noyau en reconstruction mais qui reste solide avec plusieurs bons joueurs comme le jeune Christos Tzolis du PAOK Thessaloniki, le défenseur Konstantinos Tsimikas de Liverpool ou encore les offensifs Anastasios Bakasetas et Dimitrios Pelkas, qui évoluent en Turquie.

Dans les cages, le gardien de 26 ans Odysseas Vlachodimos, qui devrait quitter Benfica la saison prochaine, pourrait également s'avérer déterminant pour l'équipe grecque.

Sur les neufs rencontres entre la Belgique et la Grèce, on compte trois victoires, trois défaites et trois nuls. La dernière confrontation remonte à 2017, lorsque les Diables s'étaient imposés 1-2 à Athènes et avaient décroché leur ticket pour la phase de groupe de la Coupe du Monde 2018.

Après le match face à la Belgique, les Grecs joueront dimanche face à une autre équipe non-qualifiée pour l'Euro cet été, la Norvège. La Belgique, quant à elle, affrontera dimanche la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du Monde, avant de s'envoler à Saint-Pétersbourg pour débuter l'Euro 2020 face à la Russie, le 12 juin prochain.