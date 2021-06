DIRECT EURO - Un attaquant surprise sélectionné dans la liste définitive de l'Italie

L'Euro 2020 approche à grand pas. Suivez les dernières informations sur la compétition en direct, chaque jour, sur RTL Info. Infos, commentaires, éditos, réseaux sociaux: tout ce qu'il faut savoir en un seul article.

L'Euro 2020, c'est déjà dans 11 jours. Les équipes nationales ont jusqu'à demain pour soumettre leur liste définitive à l'UEFA. Pour certaines équipes, ce lundi est synonyme de coup d'envoi du stage de préparation. Tout commence à se mettre en place.

8h30 - Info | L'ITALIE DÉVOILE SA LISTE DÉFINITIVE DES 26

Marco Verratti et Stefano Sensi, tous deux incertains en raison de blessures récentes, figurent bien dans la sélection des 26 joueurs retenus mardi soir par le sélectionneur de l'équipe d'Italie Roberto Mancini pour l'Euro, tandis qu'un attquant surprise jamais sélectionné jusqu'ici prend la place de Moise Kean, blessé (lire l'article complet).

MARDI 01/06

21h45 - Info | 5 JOUEURS CONNUS DE D1 BELGE DANS LA SÉLECTION UKRAINIENNE

Le sélectionneur de l'Ukraine Andriy Chevtchenko a dévoilé mardi soir sa liste pour l'Euro. En plus de l'ex-joueur de Genk et star de l'équipe Ruslan Malinovskyi, quatre joueurs du championnat de Belgique figurent dans le groupe (lire l'article complet).

21h00 - Info | LA CROATIE PEU INSPIRÉE AVANT D'AFFRONTER LES DIABLES

La Croatie a été tenue en échec mardi à Velika Gorica par l'Arménie (1-1) alors qu'elle doit affronter les Diables en préparation le 6 juin (lire l'article complet).

20h45 - Info | LA LISTE DES 26 ANGLAIS AVEC DEUX BLESSÉS

Gareth Southgate a dévoilé sa liste finale avec Harry Maguire et Jordan Henderson blessés, et sans Jesse Lingard pourtant auteur d'une excellente saison (lire l'article complet).

18h15 - Info | LA PRIME DES ALLEMANDS EN CAS DE VICTOIRE

D'après un média local, l'Allemagne promet une belle prime à chaque joueur en cas de victoire finale à l'Euro 2020 de football (lire l'article complet).

17h00 - Info | LA STAR DE LA HONGRIE DÉCLARE FORFAIT

Le joueur hongrois Dominik Szoboszlai, victime d'une blessure récurrente à l'aine, ne pourra pas participer à l'Euro (11 juin-11 juillet), a annoncé mardi le sélectionneur de l'équipe nationale Marco Rossi, un coup dur pour la Hongrie, future adversaire de l'équipe de France (lire l'article complet).



16h00 - Info | UN GARDIEN NÉERLANDAIS, POSITIF, RENONCE

Jasper Cillessen, gardien titulaire de l'équipe nationale néerlandaise, ne participera pas à l'Euro de football. Le joueur de Valence a été testé positif la semaine dernière et effectue depuis une quarantaine. Frank De Boer, l'entraineur national, a estimé que le voir rejoindre l'équipe pour la phase finale du tournoi était un trop grand risque. "On sait qu'il a été testé positif au corona. Il a donc manqué une partie importante de la préparation. Nous ne savons pas combien de temps il faudra pour qu'il soit à nouveau en pleine forme. Je ne veux pas prendre de risques à cet égard. Nous sommes à la veille d'un championnat européen et je veux des certitudes", a expliqué le coach néerlandais. De Boer doit soumettre mardi sa sélection définitive, contenant les 26 joueurs qui prendront part à l'Euro, auprès de l'UEFA. Cillessen sera remplacé par Marco Bizot, le gardien de l'AZ Alkmaar. Ce dernier est actuellement au Portugal, où il prend part à un stage. Bizot a évolué dans le passé au KRC Genk. Les autres gardiens des Oranje sont Tim Krul et Maarten Stekelenburg. 15h20: Info | 16.000 SPECTATEURS AUTORISÉS À AMSTERDAM Seize mille spectateurs par match seront autorisés à assister aux rencontres disputées dans la Johan Cruijff ArenA d'Amsterdam durant l'Euro de football. C'est 4.000 de plus que ce qui était initialement prévu. "Les tribunes de la Johan Cruijff ArenA pourront être remplies à un tiers avec du public" a déclaré la fédération néerlandaise de football. Selon la fédération, le gouvernement néerlandais, conjointement avec la commune d'Amsterdam et l'organisation du tournoi, a donné sa garantie. L'organisation de l'Euro va désormais se pencher sur la répartition et la distribution de ses nouvelles places. La sélection néerlandaise jouera ses trois matches de phase de poules à Amsterdam.

14h00 - Info | UN ÉCOSSAIS TESTÉ POSITIF SUR LE CAMP DE BASE

Le milieu de terrain écossais, John Fleck, qui fait partie des 26 joueurs retenus pour disputer l'Euro, a été testé positif au Covid sur le camp de base de sa sélection, en Espagne, a annoncé mardi sa fédération. "Par conséquent, il va s'isoler en accord avec les directives du gouvernement espagnol et ne s'envolera pas vers le Portugal pour le match (amical) prévu demain (mercredi) contre les Pays-Bas", écrit la fédération. "Le reste du groupe a été testé à nouveau et les résultats ont tous été négatifs", a-t-elle ajouté. L'Ecosse a été placée dans le groupe D du Championnat d'Europe qui démarre le 11 juin prochain, et elle affrontera la République tchèque et la Croatie à Glasgow, et l'Angleterre entre les deux, à Wembley.

13h30 - Info | UN JEUNE TALENT ANGLAIS RENONCE

Blessé, Mason Greenwood, le jeune talent de Manchester United, ne fera pas partie de la sélection anglaise lors du prochain championnat d'Europe (lire l'article complet).

12h00 - Info | LA SUISSE AVEC XHAKA ET SHAQUIRI

Le sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic a dévoilé lundi sa liste pour l'Euro (11 juin-11 juillet), renonçant à intégrer le jeune Andi Zeqiri pour accompagner ses tauliers, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri. Il lui a fallu écarter trois des 29 participants au camp de préparation de Bad Ragaz, rassemblés depuis mercredi dernier dans l'est du pays et qui ont battu les Etats-Unis dimanche soir en amical (2-1). Victimes de cet ultime écrémage, le gardien de Stuttgart Gregor Kobel, le milieu niçois Dan Ndoye et l'attaquant de Brighton Andi Zeqiri, 21 ans, dont la carrière internationale est suivie de près en Suisse après ses hésitations à jouer pour le Kosovo. Vladimir Petkovic emmènera à l'Euro une équipe largement puisée en Bundesliga - où jouent onze des "Vingt-Six" - mais animée par deux joueurs de Premier League, le milieu d'Arsenal Granit Xhaka et l'ailier de Liverpool Xherdan Shaqiri. Huitième de finaliste du Mondial-2018, la Nati participera à sa cinquième phase finale de l'Euro, où elle rêve d'accéder aux quarts de finale pour la première fois de son histoire. Les Suisses débuteront leur tournoi le 12 juin à Bakou face au Pays de Galles, avant d'être opposés en phase de poule à l'Italie le 16 juin puis à la Turquie le 20 juin.

Voici la sélection de la Suisse (26 joueurs):

Gardiens de but (3): Yvon Mvogo (PSV Eindhoven/P-B), Jonas Omlin (Montpellier/Fra), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach/All).

Défenseurs (10): Manuel Akanji (Borussia Dortmund/All), Loris Benito (Girondins de Bordeaux/Fra), Eray Cömert (FC Bâle), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/All), Jordan Lotomba (OGC Nice/Fra), Kevin Mbabu (VfL Wolfsburg/All), Becir Omeragic (FC Zurich), Ricardo Rodriguez (Torino FC/ITA), Fabian Schär (Newcastle/Ang), Silvan Widmer (FC Bâle).

Milieux (9): Christian Fassnacht (Young Boys Berne), Edimilson Fernandes (FSV Mayence/All), Remo Freuler (Atalanta Bergame/ITA), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb/CRO), Admir Mehmedi (VfL Wolfsburg/All), Granit Xhaka (Arsenal/Ang), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach/All), Djibril Sow (Eintracht Francfort/All), Ruben Vargas (FC Augsburg/All).

Attaquants (4): Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach/All), Xherdan Shaqiri (Liverpool FC/Ang), Haris Seferovic (Benfica Lisbonne/POR), , Steven Zuber (Eintracht Francfort/All).

Unsere 26 für die EM

Nos 26 pour l'EURO

I nostri 26 per l'Europeo



?????? ?????????????? (12.6, 15h00 CET)

?????? ???? (16.6, 21h00 CET)

?????? ???? (20.6, 18h00 CET)



?? https://t.co/AeHvUVv9wn#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/r5Vx5iIOjW

