Nafi Thiam remporte le saut en hauteur à Montreuil mais… "ce n'est pas une catastrophe"

Nafi Thiam a remporté le concours du saut en hauteur lors du meeting d'athlétisme de Montreuil, mardi en France. La championne olympique de l'heptathlon s'est imposée en franchissant une barre à 1m89, soit 13 centimètres de moins que son record personnel.

Après avoir effacé d'entrée la barre à 1m89, elle a échoué à trois reprises à 1m92. La Belge avait déjà sauté 1m89 à Torun lors du pentathlon aux Championnats d'Europe indoor, où elle a remporté l'or.

"Par moments, tout se passait bien et par d'autres, c'était difficile", a confié Thiam. "C'était donc variable, mais ce n'est pas une catastrophe. Dans cette partie de la saison, j'essaie d'apprendre. Je sais maintenant sur quoi travailler. On ne saute pas deux mètres comme ça. C'est un travail difficile. Le puzzle doit être parfait, et il ne l'est pas encore, mais ce n'est qu'une question de détails. Pas d'inquiétude. Plus je pense pendant mes sauts, plus c'est difficile. Il faut que ça arrive tout seul, et c'est à ça que servent les compétitions comme celle-ci."

Le fait que Thiam ne soit pas encore en pleine forme est intentionnel. "Je ne veux pas atteindre mon pic de forme avant Tokyo. Il y a eu des années où j'étais au top en mai ou juin et un peu moins en août. Maintenant ça doit être l'inverse. En ce moment, j'essaie encore de trouver mon rythme, mais c'est logique. Je suis devenu plus forte et plus rapide, mais à cause de cela, ma course n'est plus tout à fait correcte. Il faut toujours s'adapter", a conclu la Namuroise.