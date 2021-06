Diables Rouges: voici l'intérieur du vestiaire des joueurs (photo)

L'Union belge de football a dévoilé mercredi l'intérieur du vestiaire des Diables Rouges.

L'équipe nationale belge de football se trouve depuis lundi au centre national de Tubize pour sa préparation à l'Euro 2020.

Chambres, salle à manger ou salle de détente: certains endroits du "Proximus Basecamp" ont fait peau neuve. C'est aussi le cas des vestiaires des Diables Rouges. Le nouveau lieu sacré des joueurs comprend désormais 27 places pour 800 m². Chaque emplacement, fait de bois, comporte une prise USB.

A côté du vestiaire se trouve une salle de massage et un lieu d'échauffement. On y trouve également une zone avec des bains froids et chauds, le vestiaire des entraîneurs ainsi qu'un lieu de détente et d'une pièce pour les équipements.

L'Union belge de football a aussi dévoilé qui est à côté de qui dans ce "dressing room". On remarque notamment qu'Eden Hazard se situe entre son meilleur ami Christian Benteke et son petit frère Thorgan.

Les Diables débuteront leur parcours le 12 juin par un duel contre la Russie à Saint-Pétersbourg.