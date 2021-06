Roland-Garros: Carlos Alcaraz frappe fort et monte vite

Moins d'un mois après ses 18 ans, Carlos Alcaraz, opposé à Nikoloz Basilashvili au deuxième tour jeudi, est devenu le plus jeune Espagnol à gagner un match à Roland-Garros dans l'ère Open. Le plus jeune aussi à en remporter un sur la terre battue parisienne depuis Novak Djokovic en 2005. Forcément de quoi faire fleurir les comparaisons.

D'autant que son T-shirt sans manches laissant apparaître ses veines saillantes, porté lors de sa victoire 6-3, 2-6, 6-1, 7-6 (7/4) aux dépens de son compatriote Bernabé Zapata Miralles dimanche, faisait replonger dans les jeunes années de Rafael Nadal.

"Je ne fais pas trop attention au fait d'être le plus jeune ou pas. De fait, quand Rafa a gagné ici son premier match (en 2005, à presque 19 ans), il a fini par gagner le tournoi, alors je ne peux pas me comparer avec lui, c'est impossible", écartait après sa qualification Alcaraz, au jeu tourné vers l'attaque et articulé autour d'un coup droit redoutable.

"La seule chose que je retiens, c'est que ce genre de match m'aide beaucoup à grandir comme joueur, à savoir gérer les moments difficiles, souffrir sur le court et résister longtemps", soulignait celui qui a traversé les qualifications en trombe la semaine dernière en perdant moins de quatre jeux par match.

- Elève de Ferrero -

Ce n'est pas la première fois que le jeune Murcien, élève de l'ex-N.1 mondial et lauréat de Roland-Garros 2003 Juan-Carlos Ferrero près d'Alicante, fait parler de lui.

L'année dernière, à 16 ans, il était devenu le premier joueur né en 2003 à remporter un match sur le circuit principal (en février à Rio), le plus jeune Espagnol à en gagner un depuis Nadal (à 15 ans, en 2002 à Majorque), le plus jeune aussi à battre un joueur du top 50 depuis Richard Gasquet (en 2003 à Marseille). Ce qui lui avait valu d'être nommé révélation de l'année par l'ATP.

Un chiffre résume son ascension express: depuis août dernier - et la reprise du circuit sous pandémie -, Alcaraz a grimpé de plus de 210 places au classement. Des portes du top 300, il est entré dans le top 100 il y a une dizaine de jours et lundi il était 97e.

S'il en est le plus jeune membre (devant Musetti et Sinner), lui, qui rêve de devenir un jour N.1 mondial, voit encore plus grand et veut "finir l'année dans le top 50".

Ferrero est-il surpris de cette progression éclair ? "Non, à voir le niveau qu'il propose contre de très bons joueurs, j'étais sûr que s'il s'améliorait physiquement, il allait avancer à ce rythme", répondait-il à El Pais fin 2020.

- Adoubé par Nadal -

La dimension physique, c'est une des deux clés qu'identifie Alcaraz pour expliquer sa réussite.

"Je reste sur deux préparations d'avant-saison exigeantes. J'ai fait des progrès énormes au niveau physique. J'ai une grande confiance dans ma condition physique désormais, je suis prêt pour jouer des matches très durs et très longs", estime-t-il.

"Mon point faible, c'était dans la tête, mais je crois que je montre une bonne attitude, de l'envie, et la soif de dévorer tous mes adversaires", avance aussi Alcaraz, à peine majeur et déjà adoubé par Nadal. Même si ce dernier lui a offert une jolie correction le jour de ses 18 ans au 2e tour du tournoi de Madrid.

"Carlos a déjà un incroyable niveau de tennis. C'est un joueur complet, très agressif, capable de monter très souvent au filet, il bouge super bien. Il va probablement devenir bientôt un des meilleurs joueurs du monde", saluait alors le Majorquin. "Je crois qu'il va brûler les étapes très vite, et que ça va être un joueur fantastique dans un futur proche".

Pour Alcaraz, les premiers souvenirs parisiens datent de ses douze ans, quand il avait joué un tournoi dédié aux jeunes joueurs... sous la Tour Eiffel.

"Je m'en souviens parfaitement, à cet âge-là, c'était un de mes rares voyages hors d'Espagne", raconte-t-il. "J'avais pu venir voir un match sur le court Suzanne-Lenglen, un de Gasquet."

Nul doute qu'il est déterminé à s'en faire de nouveaux.