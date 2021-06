Eden Hazard se confie sur ses blessures: "Il y a toujours un peu de peur"

Lors d'une émission sur la chaîne néerlandophone VTM, Eden Hazard s'est confié sur les blessures encourues tout au long de la saison avec le Real Madrid.

Les Diables Rouges s'entraînent collectivement depuis lundi en vue de l'Euro 2020 (11 juin - 11 juillet). Un homme manque à l'appel et pas n'importe lequel: Eden Hazard.

Le capitaine de cette équipe nationale a indiqué lundi qu'il était toujours blessé à la cuisse mais qu'il devrait pouvoir s'entraîner dans quelques jours. "Lors de mon dernier match avec le Real Madrid, j'avais encore mal à la jambe, aux quadriceps. C'est toujours les mêmes petites douleurs. Et vous me connaissez: je n'aime pas jouer avec une petite gêne. Je préfère jouer quand je suis à 100%, si ce n'est pas le cas alors il y a toujours un peu de peur...", a-t-il confié lors d'une émission sur la chaîne néerlandophone VTM.

Parfois, il revenait, il jouait 15 ou 30 minutes et se sentait bien et puis, le lendemain, on apprenait qu'il était de nouveau blessé. "Les trois ou quatre dernières blessures que j'ai eues, ça a toujours été comme ça. Les jours d'entraînement ou de match, top. J'avais un bon feeling. Mais à chaque fois que je me réveillais le lendemain... Mal. Et blessé. Nous essayons de trouver une solution à cela".

Demain, contre la Grèce, pour le premier match de préparation, Eden Hazard ne jouera pas. Roberto Martinez a précisé qu'il jouerait une demi-heure contre la Croatie dimanche.