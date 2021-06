Euro 2020: les Pays-Bas partagent avec l'Écosse (2-2)

En match de préparation à l'Euro, les Pays-Bas et l'Écosse ont partagé 2-2 mercredi à l'Estádio Algarve de Faro, au Portugal.

Chez les Ecossais, Steve Clark s'est passé de John Fleck, positif au coronavirus, et de six joueurs ayant eu des contacts rapprochés avec le milieu de Sheffield United.

Les Oranje ont commencé à construire le jeu avec soin mais suite à une perte de balle de Memphis Depay, l'Ostendais Jack Hendry a ouvert la marque pour l'équipe au Chardon (11e, 0-1). Depay s'est vite racheté de son erreur sur un service de Georginio Wijnaldum (17e, 1-1). Les Néerlandais ont conservé la possession du ballon (66% en première période) mais ont surtout joué dans leur camp.

Peu de choses ont changé dans le déroulement de la rencontre excepté lorsque le coach écossais a effectué un triple changement (61e) avec Kevin Nisbet, qui a redonné l'avance à la Tartan Army (64e, 1-2). En fin de rencontre, Depay a signé un doublé sur coup franc (89e, 2-2).

A l'Euro, les Pays-Bas (Groupe C) affronteront l'Ukraine, l'Autriche et la Macédoine du Nord. L'Écosse a été versée dans le Groupe D avec la Tchéquie, l'Angleterre et la Croatie.